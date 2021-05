Für Sebastian Kolb gab es kein Happy End bei 5 Senses for Love! Während er von Phase eins an hin und weg von seiner Verlobten Alissa Weber war, hatte die bis zuletzt große Zweifel. Trotzdem traf sie ihre endgültige Entscheidung erst in letzter Sekunde, schien es. Vor dem Traualtar gab sie Basti einen Korb. Der nahm den sehr gefasst auf – etwa, weil ihn Alissa schon vorgewarnt hatte?

Im gemeinsamen Instagram-Livestream erklärte Kandidat René (30) der Braut, die sich nicht getraut hat, dass Basti ihm schon leidtat. Die betonte daraufhin, dass sie immer ehrlich zu ihrem Verlobten gewesen sei und ihn die Abfuhr keinesfalls unvorbereitet getroffen hat. "Ich habe ihm vorher gesagt, dass ich 'Nein' sagen werde. Er wusste vorher Bescheid", verriet Alissa.

Die Zuschauer wussten allerdings bis zuletzt nicht, ob Alissa und Basti heiraten würden. Eine Promiflash-Umfrage beweist aber, dass auch sie fest mit einem Korb gerechnet haben. 93,2 Prozent und damit die klare Mehrheit der 2.429 Teilnehmer (Stand: 20. Mai 2021, 15:15 Uhr) gaben an, dass dieses Ende für sie abzusehen war. Lediglich 6,8 Prozent hatten noch Hoffnung...

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Alissa Weber

Anzeige

© SAT.1 Alissa und Sebastian in Folge sechs von "5 Senses for Love"

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Sebastian und Alissa von "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de