Sebastian Kolb hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! In der Kuppelshow 5 Senses for Love wollte der Produktdesigner die große Liebe finden. Dabei scheiterte er jedoch kläglich: Seine Auserwählte Alissa Weber ging auf dem Weg in den Griechenland-Urlaub mit ihrem Mitstreiter Christian Hesse fremd – und ließ den Schwabacher dann auch vor dem Traualtar stehen. Jetzt gibt Sebastian aber stolz bekannt, dass es endlich eine neue Frau an seiner Seite gibt!

Die freudige Neuigkeit machte der 43-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Account publik: Er teilte einen Schnappschuss, auf dem seine neue Partnerin liebevoll seinen Arm berührt. "Wer hätte gedacht, dass mein perfektes Gegenstück gerade einmal fünf Kilometer entfernt wohnt?", notierte Sebastian darunter und zeigte eindrucksvoll, wie glücklich er mit seiner Liebsten ist: "Danke, dass du wie ein Wirbelsturm in mein Leben getreten bist und alles durcheinanderbringst." Weitere Informationen über seine neue Freundin gab der DJ jedoch nicht preis.

Die Follower und Kollegen des Reality-TV-Stars freuen sich total für den 43-Jährigen. In der Kommentarspalte unter dem Post finden sich zahlreiche Komplimente. "Ach, wie schön ist das denn? Viel Glück euch und von Herzen alles Gute", schwärmte ein Fan. Auch Sebastians einstiger Mitstreiter Sahand ließ seine Glückwünsche da: "Na endlich, mein Lieber. Ich wünsche euch beiden nur das Beste."

