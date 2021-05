Was für eine Riesen-Panne! In wenigen Stunden steht das Halbfinale von Germany's next Topmodel an. Dort entscheidet Heidi Klum (47), welche Kandidatinnen von den verbliebenen sechs sie mit ins große Finale und damit in die Liveshow am kommenden Donnerstag nehmen möchte. Was eigentlich noch einige Stunden streng geheim sein sollte, macht nun allerdings schon die Runde im Netz, denn: Heidi Klum persönlich verkündete ihre Finalistinnen versehentlich zu früh!

Achtung, Spoiler!

Auf Instagram war für wenige Sekunden ein Post der Modelmama online, indem es hieß: "Wow, was für eine Reise! 16 Wochen sind vorbei und endlich stehen meine Finalistinnen fest: Alex, Dascha, Romina und Soulin – ich freue mich auf das große Finale mit euch!" Dazu postete die Jury-Chefin ein Video vom Elimination-Walk der Halbfinal-Folge. Der Beitrag wurde nach einen kurzem Moment sofort wieder gelöscht.

Promiflash-Informationen zufolge wäre eigentlich auch Ashley Amegan unter den Finalistinnen gewesen. Die Jura-Studentin soll sich aber entschieden haben, die Show nach dem Halbfinale freiwillig zu verlassen.

