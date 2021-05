Mit dieser Reaktion hatte Lena Meyer-Landrut (29) nicht gerechnet! Monatelang war es ruhig um die Sängerin. Vor einigen Tagen sorgte sie dann mit einer großen Lösch-Aktion für Schlagzeilen: Alle ihre Social-Media-Posts waren plötzlich weg. Viele User vermuteten daraufhin, dass die "Thank You"-Interpretin kurz vor einem Comeback steht. Und sie hatten recht: In zwei Videos kündigte Lena an, mit neuer Musik zurückzukehren. Der große Zuspruch ließ die einstige Eurovision Song Contest-Siegerin ganz emotional werden.

Bereits am Freitag erscheint Lenas neue EP, auf der es ihre größten Hits zu hören gibt. Die Euphorie ihrer Fans über diese Ankündigung ist riesig – und die 29-Jährige von so viel positiver Resonanz überwältigt. "So viel Liebe von euch – null mit gerechnet! Ich kann damit gar nicht umgehen", kommentierte sie ihren eigenen Post, unter dem zahlreiche liebevolle Kommentare zu lesen sind.

Neben ihren Fans freuen sich auch zahlreiche Stars über Lenas Comeback — und lassen die Musikerin das auch wissen. So schrieb etwa Stefanie Giesinger (24) unter einem Clip: "Sie ist zurück". Prominente Freunde wie Casper, Elif Demirezer (28) oder Palina Rojinski (36) drückten ihre Freude mit Likes aus.

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in ihrem "Satellite"-Shirt

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de