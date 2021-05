Lena Meyer-Landrut (29) lüftet das Geheimnis! Die Sängerin sorgte jüngst für Verwirrung im Netz: Denn die einstige ESC-Gewinnerin löschte urplötzlich alle ihre Beiträge auf Social Media. Doch dann postete sie ein Video, unter dem ihre Fans spekulierten: Die Beauty könnte neue Songs rausbringen. Nun klärte die Sängerin ein wenig mehr auf: Lena kehrt mit Musik zurück – allerdings wohl noch nicht mit brandneuen Tracks!

Nun gab es erneut einen Clip auf ihrem Instagram-Profil, unter dem sie schreibt: "Ich habe mit viel Liebe und Optimismus die Songs der letzten Jahre für euch auf EPs zusammengestellt." Offenbar wird das kleine Best-of mit dem Titel "Optimistic" in ein paar Tagen erscheinen – und zwar bereits am 21. Mai. Möchte Lena damit ein letztes Mal auf ihre vergangenen Werke zurückblicken und sich dann etwas komplett Neuem widmen? Zumindest klingen ihre weiteren Botschaften danach.

"Ein Drittel des Weges. Ein neuer Weg voraus", heißt es weiter unter dem Posting. Am 23. Mai feiert Lena außerdem ihren 30. Geburtstag und schließt somit das erste Drittel ihres Lebens ab. Aber egal, was die gebürtige Hannoveranerin geplant hat – ihre Follower sind schon jetzt total aus dem Häuschen. "Ich glaube es immer noch nicht" und: "Ich bin so aufgeregt", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare.

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Februar 2020

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, 2020

