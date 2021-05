Sie ist nun doppelt auf seiner Haut verewigt! Schlagzeuger Travis Barker ist bekannt für seinen mit Tattoos übersäten Körper. Sogar auf seinem Kopf und im Gesicht trägt der 45-Jährige die lebenslangen Kunstwerke. Selbstverständlich ist auch seine Freundin und Realitystar Kourtney Kardashian (42) schon auf seiner Haut zu finden: Direkt über seinem Herzen prangt ihr Name in verzierter Schrift. Doch das ist wohl noch nicht genug! Seine Liebste verewigt sich nun erneut mit einem Tattoo – und zwar eigenhändig!

"Ich tätowiere", schreibt TV-Bekanntheit Kourtney unter einem Post auf Instagram, der sie und ihren Freund Travis (45) zeigt. Auf den Fotos und Videos im Beitrag sieht man, wie sie ihrem Liebsten höchstpersönlich ein Tattoo sticht. "Ich liebe dich", schreibt die 41-Jährige dabei auf seinen Unterarm. "Eine Frau mit vielen Talenten" kommentiert Travis den Post.

Seit Anfang des Jahres sind die beiden nun liiert, im Februar machten sie ihre Beziehung via Instagram offiziell. Von dem Zeitpunkt an teilt das verliebte Paar zahlreiche süße Fotos voneinander im Netz. Sollte Travis Kourtney irgendwann jedoch wieder loswerden wollen, bräuchte er nun nicht nur räumlichen Abstand, sondern in erster Linie Termine zum Entfernen der Erinnerungen per Laser. Da es aber jetzt schon zwei Tattoos sind, bleibt die Hoffnung auf ein Happy End.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Tattoo auf Travis' Körper

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Malibu

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Liebespaar

