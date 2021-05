Nun äußert sich auch Prinz Harry (36) zu den Vorfällen! Nachdem diese Woche durch eine interne Untersuchung des britischen Fernsehsenders BBC bekannt wurde, dass Prinzessin Diana (✝36) in ihrem brisanten Interview "getäuscht" wurde, melden sich immer mehr Mitglieder der königlichen Familie zu Wort. Damals sprach Lady Di auf Grundlage von falschen Informationen mit dem Reporter Martin Bashir. Kürzlich äußerte sich Prinz William (38) zu den neuen Erkenntnissen. Jetzt gibt auch Prinz Harry ein emotionales Statement ab.

Wie Fox News jüngst berichtete, ist der Herzog von Sussex sehr erleichtert über die Entwicklung der Untersuchung. "Denjenigen, die in irgendeiner Form Rechenschaft abgelegt haben, danke ich dafür, dass sie dazu stehen. Das ist der erste Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Wahrheit", erklärt er in einem Statement. "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau, die ihr Leben dem Dienst gewidmet hat. [...] Sie war unverwüstlich, mutig und unbestreitbar ehrlich", beteuert der Herzog von Sussex in seiner Erklärung weiter.

Ähnlich wie sein Bruder ist auch er der Meinung, dass die Täuschung seine Mutter maßgeblich beeinflusst habe. "Was mich jedoch zutiefst beunruhigt ist, dass Praktiken wie diese – und sogar noch schlimmere – auch heute noch weit verbreitet sind", beteuert der 36-Jährige. "Lasst uns nicht vergessen, wer sie war und wofür sie stand", plädiert der Ehemann von Herzogin Meghan (39) abschließend in seiner Stellungnahme.

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995 in London

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana im BBC-Interview, 1995

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

