Auf dieses Event hatte Prinzessin Isabella (14) offenbar so gar keine Lust. Die dänische Königsfamilie versammelte sich am vergangenen Samstag auf Schloss Fredensborg für die Konfirmation von Thronfolger Prinz Christian (15). Die Zeremonie fand nur im engsten Familienkreis mit wenigen Medienvertretern statt. Mit dabei war natürlich auch Christians jüngere Schwester Isabella – die allerdings keinen Hehl daraus machte, wie genervt sie offenbar von der ganzen Veranstaltung war.

Die versammelte Familie posierte nach der Konfirmation noch einmal für die Kameras. Schon dabei wirkte die 14-Jährige nicht gerade enthusiastisch und kaute energisch auf einem Kaugummi. Doch als ihre Mutter Prinzessin Mary (49) sie irgendwann gemeinsam mit ihrer Großmutter, Königin Margrethe (81), in den Palast schickte, nur um sie direkt wieder zurückzurufen, riss offenbar Isabellas Geduldsfaden. "Hast du nicht gesagt, ich soll mit Oma mitgehen? Bist du vollkommen verwirrt?", motzte sie ihre Mutter daraufhin an und rollte deutlich genervt mit den Augen.

Mehrere Clips dieses kurzen Geplänkels gingen im Netz in kürzester Zeit viral – und die Dänen feiern die junge Prinzessin für so viel Aufsässigkeit. "Ein ganz normaler Teenager in einer ganz normalen Familie. Ich bin ein Fan", kommentierte ein User auf Instagram. "Schön, dass royale Teenies genauso sind wie alle anderen Teenies", meinte ein weiterer Royal-Fan.

Anzeige

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Isabella von Dänemark

Anzeige

Getty Images Die dänische Königsfamilie vor Schloss Fredensborg

Anzeige

Getty Images Die dänische Königsfamilie bei Prinz Christians Konfirmation

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de