Kubilay Özdemir sorgt für große Sorge bei seinen Followern! Der Unternehmer und seine On-Off-Freundin Georgina Fleur (31) erwarten aktuell gemeinsamen Nachwuchs – die Reality-TV-Darstellerin ist Medienberichten zufolge bereits im sechsten Monat schwanger. Doch neben all der Babyfreuden macht der werdende Papa nun mit einem vermeintlich brutalen Anblick auf sich aufmerksam: Kubi veröffentlichte im Netz ein Bild, das seinen Arm offenbar stark verletzt zeigt – oder etwa doch nicht?

Via Instagram teilte der gebürtige Türke am Freitagmittag einen Schnappschuss, auf dem er seinen Arm in die Kamera hält – dieser ist von einer dunkelroten Flüssigkeit überströmt, die bis zu seiner Hand hinunter gelaufen ist. Auch der Boden ist von der Masse bedeckt. Gleich mehrere beunruhigte Fans schickten Promiflash die Aufnahme – und verwiesen auf die Trockenpalme im Hintergrund. Eine solche steht nämlich auch in der Wohnung von Georgina in Dubai. Tatsächlich zeigten andere Instastorys, dass Kubi sich erstmals seit längerer Zeit wieder in der Wahlheimat seiner On-Off-Freundin aufhält. Was mit ihm passiert ist und was das Foto bedeuten soll, erklärte der Geschäftsmann auf Anfrage von Promiflash bislang nicht. Er kommentierte das Bild nicht weiter und löschte es nach wenigen Minuten wieder ohne ein Wort.

Was steckt hinter dem verwirrenden Foto? Der Farbe nach zu urteilen scheint es recht abwegig, dass Kubis Arm von Blut bedeckt ist – zu dunkel und fest ist die Masse, die eher an Marmelade erinnert. Einige böse Zungen vermuten nach dieser Aufnahme trotzdem einen heftigen Streit mit Georgina. Die werdenden Eltern hatten sich in der Vergangenheit mehrfach verkracht, auch von gewaltsamen Übergriffen war die Rede.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Spiegel

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir TV-Couple Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de