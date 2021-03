Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir liegen sich mal wieder in den Haaren. Die beiden Reality-TV-Stars sind mittlerweile dafür berühmt – und berüchtigt – sich regelmäßig so richtig in die Wolle zu kriegen. In den vergangenen paar Wochen zeigten sie sich allerdings wieder überraschend innig im Netz und es schien alles einigermaßen harmonisch zu laufen. Doch der Frieden war wieder mal nicht von Dauer: Kubi schießt jetzt gegen die Influencerin – und teilt zudem ein Foto seiner verletzten Hand!

In seiner Instagram-Story bekommen seine Fans nun eine blutige Hand zu Gesicht. Was genau vorgefallen ist, verrät er nicht. Dass es offenbart erneut zwischen dem On-Off-Pärchen eskaliert ist, legen jedoch seine knappen Worte nahe: "Georgina möchte Fame?! Ich verlasse dich!" Die Rothaarige reagiert nicht auf die neuesten Postings des Unternehmers – auf ihrem Account ist es bisher still.

Ob Georgina hinter Kubis Wunden steckt, ist nicht klar – Fakt ist, dies ist nicht das erste Mal, dass Gewaltvorwürfe erhoben werden. Erst im Januar schockte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat mit folgenden Worten: "Georgina Fleur, was du mir gerade schon wieder angetan hast, ist nicht von dieser Welt. Unglaublich, wie ein Mensch so böse sein kann. Mich zu nötigen, mich zu schlagen mit irgendwelchen Gegenständen. Hier ist überall Blut."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir TV-Couple Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Privat Kubilay Özdemir, Reality-TV-Kandidat

