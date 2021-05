Das hat sich Maddi Henderson (27) eigentlich anders vorgestellt. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Influencerin verkündet, dass sie und ihr Ex on the Beach-Flirt Arman zwar getrennte Wege gehen, dafür aber gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Inzwischen ist die Brünette hochschwanger und fiebert der Geburt ihrer Tochter entgegen. Im Promiflash-Interview sprach Maddi auch über ihre Gewichtszunahme während der Schwangerschaft – denn die belastet die werdende Mutter sehr.

Im Gespräch mit Promiflash berichtete die 27-Jährige von ihrer früheren Traumvorstellung einer Schwangerschaft. "Ich habe immer gesagt, sollte ich irgendwann schwanger werden, dann will ich nicht wie eine rollende Tonne rumlaufen, sondern nur das zunehmen, was das Baby, die Fruchtblase und das Fruchtwasser und so wiegt", erinnerte sich die einstige Are You The One?-Teilnehmerin. Die Realität sieht nun allerdings anders aus. "Tatsächlich bin ich jetzt bei 17 Kilo – und es macht mir schwer zu schaffen", gestand die Reality-TV-Bekanntheit.

Was die Geburt betrifft, hat sich Maddis Einstellung inzwischen auch geändert, Vor ihrer Schwangerschaft hatte die Internetbekanntheit aus Angst vor den Schmerzen immer einen Kaiserschnitt vorgezogen. Inzwischen wünscht sich die Beauty jedoch eine natürliche Geburt und freut sich sogar schon darauf, denn sie möchte ihr Baby endlich in den Armen halten.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Influencerin

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson im März 2021

