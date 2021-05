Aus dem Bauch direkt ins Fernsehen: Die Kinder der Kardashian-Jenner-Schwestern werden schon seit ihrer Geburt ständig von Kamerateams begleitet und sind so Teil der bekannten Realityshow Keeping up with the Kardashians. Dass sie sich die Sendung eines Tages selber ansehen wollen, scheint Kim Kardashian (40) jedoch nicht so zu gefallen: Sie hat Angst davor, ihren Kindern die verrückten Geschehnisse erklären zu müssen.

Die finale Staffel der Sendung läuft aktuell im US-amerikanischen Fernsehen. In einem Trailer zur neuen Folge von KUWTK fragen sich Kim und ihr Ex-Schwager Scott Disick (37), ab welchem Alter ihre Kinder die Sendung ansehen dürften. "Sie werden es irgendwann sehen, denn es ist unser Leben", sagt Scott. Kim entgegnet: "Also ich will ihnen eigentlich nicht unbedingt erklären, wer Kris Humphries (36) ist" – der Mann, mit dem Kim 2011 ganze 72 Tage verheiratet war, bevor sie die Scheidung einreichte. "Aber das ist nun mal dein Leben", unterbricht Scott die TV-Bekanntheit und betont, dass die Kinder die Serie irgendwann sowieso sehen werden – mit oder ohne Eltern.

"Ich möchte lieber ein Elternteil sein, der es mit ihnen zusammen ansieht", versichert Kim. Dafür sei sie laut eigener Aussage aber nicht bereit. Ihr ältestes Kind, Tochter North (7), ist jedoch erst sieben Jahre alt. Ein wenig Zeit bleibt Kim also noch, bevor sie dann "sehr viel erklären" muss.

Instagram / kimkardashian Scott Disick und Kim Kardashian, 2020

Getty Images Scott Disick, Realitystar

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

