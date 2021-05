So schlecht ging es Herzogin Meghan (39) vor zwei Jahren wirklich. In einem Interview mit Oprah Winfrey (67) sprachen die Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (36) im März vor der Kamera über eine zurückliegende, sehr schwierige Phase. Während ihrer Zeit am britischen Hof litt die Mutter von Archie an psychischen Problemen. Als sie im Januar 2019 bei einem Event in London eingeladen waren, hatte Meghan ganz besonders zu kämpfen. Daran erinnert sich ihr Gatte nun zurück.

"Sie war zurechnungsfähig, aber in der Stille der Nacht machten ihr diese Gedanken zu schaffen", offenbart Harry in der Doku "The Me You Can't See". Vor dem Termin im Januar sei es der damals schwangeren Meghan sehr schlecht gegangen – doch aufgrund ihrer Verpflichtungen hätten sie unter Druck gestanden. "Wir gaben uns eine schnelle Umarmung und dann mussten wir uns umziehen, um mit einem Konvoi samt Polizeieskorte zum Charity-Event in der Royal Albert Hall zu fahren", schildert der Familienvater. Sie seien vor die Kameras getreten, ohne sich anmerken zu lassen, was sie gerade durchlebten. "Es gab nicht die Option zu sagen: 'Wir kommen heute Abend nicht' – stell dir vor, was für Schlagzeilen das gemacht hätte."

Nach außen hin lächelte das Paar bei der Veranstaltung – die trügerischen Aufnahmen hielten die Fotografen fest und Meghan gab im CBS-Interview Einblicke hinter ihre Fassade: "Dieses Bild, wenn man hineinzoomt, dann sehe ich, wie fest seine Hände um meine geschlungen sind. Man kann das Weiß unserer Knöchel sehen, weil wir lächeln und unseren Job machen, aber wir versuchen beide nur uns festzuhalten.".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Prinz Harry auf der Beerdigung von Prinz Philip

Prinz Harry und Herzogin Meghan 2019 in der Royal Albert Hall

Herzogin Meghan in New York City, 2019



