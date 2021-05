Ist an den Gerüchten um Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29) etwas dran? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper hatten sich im Oktober 2019 getrennt. Trotzdem verbringt das einstige Traumpaar immer noch sehr viel Zeit miteinander – und das anscheinend nicht nur wegen Tochter Stormi (3). Vergangene Woche wurden das Model und der Musiker sogar bei einem Date mit weiteren Pärchen gesichtet. Am Dienstag waren Kylie und Travis wieder zusammen unterwegs – und zwar mit ihrem Töchterchen im Disneyland!

In ihrer Instagram-Story postete die 23-Jährige jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen von dem gemeinsamen Ausflug in den kalifornischen Freizeitpark. "Ich habe heute alle Hände voll zu tun", betitelte Kylie eines der Fotos, auf dem sie den Kinderwagen schiebt, während die Dreijährige mit weiteren Freundinnen spielt. Eine weitere Aufnahme zeigt die kleine Familie bei einer Karussellfahrt. Wie es auf den Bildern scheint, haben die drei sehr viel Spaß zusammen.

Ob die Fans vielleicht doch noch auf ein Liebes-Comeback bei dem einstigen Paar hoffen dürfen? Schließlich werden die beiden immer wieder zusammen erwischt. Einem Insider zufolge sollen sie allerdings kein Interesse daran haben, wieder eine Beziehung einzugehen. "Kylie wird immer einen besonderen Platz für Travis als Vater ihrer Tochter in ihrem Herzen haben, aber sie sind offiziell nicht wieder zusammen", äußerte die Quelle gegenüber HollywoodLife.

ActionPress Travis Scott und Kylie Jenner mit Stormi Webster, August 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi im Disneyland

Instagram / travisscott Travis Scott mit Stormi Webster

