Die Gerüchteküche hört einfach nicht auf zu brodeln! Obwohl Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29) schon eine Weile getrennte Wege gehen, hören die Spekulationen um ein Liebes-Comeback nicht auf. Der Reality-TV-Star und der Rapper waren Anfang des Jahres nicht nur gemeinsam im Skiurlaub, sondern feierten auch zusammen den Geburtstag ihrer Tochter Stormi (3). Versuchen die zwei einfach nur gute Eltern zu sein oder geht da womöglich mehr? Zumindest wurden sie jetzt – ohne Stormi, dafür aber mit anderen Paaren – bei einer Datenight gesichtet.

Daily Mail liegen Bilder vor, die Kylie und Travis zusammen in Los Angeles zeigen. Die zwei waren jedoch nicht alleine unterwegs. Sie trafen sich zum Abendessen mit ihren Freunden Hailey (24) und Justin Bieber (27) sowie mit Kylies Schwester Kendall (25) und ihrem Lover Devin Booker (24). Gemeinsam besuchten sie alle das Restaurant Catch LA in West Hollywood. Ob Kylie und Travis wirklich nur als Freunde an diesem Pärchenabend teilnahmen, bleibt an dieser Stelle offen.

Obwohl die 23-Jährige neulich sogar Gast auf der Geburtstagsparty ihres Ex-Partners war, beteuerte ein Insider, dass die zwei keinesfalls wieder verliebt sind. "Kylie wird immer einen besonderen Platz für Travis als Vater ihrer Tochter in ihrem Herzen haben, aber sie sind offiziell nicht wieder zusammen", erklärte die Quelle gegenüber HollywoodLife.

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, 2020

Anzeige

MEGA Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner und Travis Scott im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de