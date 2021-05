Jena Frumes genießt ihren neuen Alltag als Mutter! Am Mittwoch vergangene Woche war es endlich so weit: Die Schauspielerin und ihr Liebster Jason Derulo (31) durften ihren Sohn auf der Welt willkommen heißen. Seit der Geburt lässt das Model seine Community fleißig am Familienleben teilhaben und verzückt die Follower regelmäßig mit süßen Schnappschüssen des Kleinen. Jetzt postete Jena ein ziemlich intimes Foto von sich und ihrem Baby!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich die 27-Jährige jetzt beim Stillen ihres Sohnemanns. Auf dem Bild küsst sie den Wonneproppen liebevoll auf den Kopf, während er an ihrer Brust liegt. "Ich liebe dich mein süßer Junge", betitelte Jena den Beitrag. Außerdem gestand sie unter dem Foto, dass sie unter dem allseits bekannten Sodbrennen in der Stillzeit leidet. Die Fans und Kollegen der TikTokerin sind von diesem süßen Anblick restlos begeistert: Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Herzemojis und liebe Kommentare.

Am Mittwoch hatte Jena ihrer Fangemeinde mit einem weiteren Foto den Atem verschlagen: Sie präsentierte im Netz stolz ihren After-Baby-Body – und von restlichen Schwangerschaftskilos fehlte dabei jede Spur! "Ich kann noch nicht trainieren, aber ich ernähre mich richtig und trinke viel", erklärte sie ihren Erfolg. Die US-Amerikanerin teilte sogar ein Foto von der Waage: Nur zehn Tage nach der Geburt wog sie 55 Kilo!

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes

Instagram / jenafrumes Jena Frumes mit ihrem Sohn

