Was steckt hinter der Trennung von Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31)? Der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer und der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat gaben vor ein paar Tagen ihr Liebes-Aus bekannt. Beide behaupten, derjenige gewesen zu sein, der den Schlussstrich gezogen hätte. Rafi erklärte zudem, unter anderem hätte die aktuelle Krisensituation ihrer Beziehung zugesetzt. Doch stimmt das überhaupt? Sam befürchtet, dass Rafi sich einen Seitensprung erlaubt hat!

In dem Podcast "Nachricht von Sam" verrät der Realitystar nun: "Ich kann es nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht jemand anderes im Spiel war. Ich will nicht dieses Wort benutzen. Ich weiß nicht – ist er mir fremdgegangen?" Es habe merkwürdige Situationen gegeben, die ihn stutzig gemacht hätten. "Ich habe es ihm auch angemerkt, wenn er mich angelogen hat. Da war er ganz anders. Wenn er gesagt hat, er fährt zu einem Kumpel, den ich auch kannte, war er aber nicht bei diesem Kumpel", erzählt er.

Rafis Reaktion lässt nach diesen Vorwürfen nicht lange auf sich warten. "Hör auf, mich als Lügner beziehungsweise als Fremdgänger darzustellen. Das, was du gerade nämlich machst, ist meinen Namen durch den Kakao zu ziehen", wütet er in seiner Instagram-Story. Er wirft Sam seinerseits vor, ständig seine Nachrichten kontrolliert zu haben. "Wenn das so weitergeht, werde ich deine Sachen hochladen. Also nimm deine beschissene, dreckige Podcast-Folge raus", droht er seinem Ex.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im November 2018 in London

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Persönlichkeit

