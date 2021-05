Zwischen diesen beiden bahnt sich mächtig was an! Mike und Gina Alicia können bei Temptation Island nicht die Finger voneinander lassen. Dabei ist Mike eigentlich in festen Händen. Dass er mit Sabine zusammen ist, hindert den 28-Jährigen aber offensichtlich nicht daran, die Verführerin anzubaggern. Fabio, der ebenfalls gemeinsam mit seiner Partnerin Marlisa den Treuetest macht, befürchtet im Interview mit Promiflash nun das Schlimmste für Mike und Sabine.

In der achten Folge kamen sich Mike und Gina immer näher und wirkten fast schon verliebt. Das ist auch Fabio nicht entgangen. "Das hat jeder gesehen", meint der 26-Jährige, der Sabine und Mike nur wenig Chancen für die Zukunft ausrechnet. "Es muss ihm schon bewusst gewesen sein, dass er mit solchen Taten seine Beziehung komplett aufs Spiel gesetzt hat", urteilt er über Mikes Flirt-Offensive.

"Ich habe bereits das Schlimmste vermutet und gemerkt, dass sich das Blatt für Mike und Sabines Beziehung gewendet hat", fügt der Trainer einer Strippergruppe an. Dass eine andere Frau nun in der Gefühlswelt ihres Partners eine Rolle spielt, wird Sabine sicherlich nicht gefallen. Hat Mike etwa schon eine kritische Grenze überschritten, indem er zu viel zugelassen hat? "Man merkt, dass Mike schon Gefühle für Gina entwickelt hat", findet jedenfalls Fabio.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

TVNOW "Temptation Island"-Kandidat Mike Brown und Verführerin Gina Alicia

TVNOW Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Teilnehmer

TVNOW Fabio De Pasquale, vergebener Mann bei "Temptation Island"

