Ist die Komödiantin Mindy Kaling (41) etwa schon unter der Haube? Anfang dieser Woche ging ein Schnappschuss der Schauspielerin viral, auf dem sie einen dicken Klunker am Ringfinger der rechten Hand trägt. Ihre Fans spekulierten im Anschluss, ob die zweifache Mutter ihrem Geliebten heimlich das Jawort gegeben hat. Doch ihre Fans können das Spekulieren ruhen lassen – wie Mindy am vergangenen Freitag verriet, ist sie weiterhin nicht verheiratet!

"Normalisiert unverheiratete Frauen, die Ringe am Ringfinger tragen, ohne dass es zu einem Tumult kommt", forderte sie jüngst auf Twitter. Klare Worte von der "The Mindy Project"-Darstellerin, denen viele Fans zustimmen. In den Kommentaren berichten viele Follower von ihren persönlichen Erfahrungen als weibliche Ringträgerinnen. "Ich trage einen silbernen Ring am Ringfinger und dieser Typ in einer Bar hat mir gesagt, dass ich ihn nicht tragen soll, wenn ich nicht verheiratet bin, damit die Männer mir kostenlose Drinks spendieren", erzählt eine Userin.

Die Gerüchte über eine heimliche Hochzeit trafen bei Mindys Community auf fruchtbaren Boden, da die 41-Jährige allgemein sehr verschlossen über ihr privates Leben ist. Besonders die Privatsphäre ihrer Kinder versucht die Komikerin, bestmöglich zu schützen. Deswegen zeigt sie nie das Gesicht ihrer Sprösslinge. Ebenfalls ein Rätsel ist der Vater ihrer beiden Kinder Katherine (3) und Spencer.

Anzeige

Getty Images Mindy Kaling bei den Oscars 2020

Anzeige

Instagram / maitreyiramakrishnan Mindy Kaling und Maitreyi Ramakrishnan bei den People's Choice Awards im November 2020

Anzeige

Getty Images Mindy Kaling bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de