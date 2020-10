Mindy Kaling (41) gibt ein überraschendes Update! Die Schauspielerin, die vielen aus Produktionen wie "The Office" oder "The Mindy Project" bekannt ist, bekam im Dezember 2017 ihr erstes Kind – ihre Tochter Katherine. Damals präsentierte sie ihren Fans auch ihren Babybauch und plauderte nach der Geburt offen über ihren After-Baby-Body. Doch die Ankunft ihres zweiten Kindes hielt sie stattdessen komplett geheim und macht sie erst jetzt öffentlich!

Am Donnerstag war Mindy Gast bei "The Late Show with Stephen Colbert" und verriet dort unerwartete News: "Ich erzähle es jetzt zum ersten Mal. Es fühlt sich komisch an. Ich habe am 3. September einen kleinen Jungen zur Welt gebracht." Die US-Amerikanerin hätte die Schwangerschaft komplett geheimgehalten. "Das sind für viele Menschen Neuigkeiten. Es ist wahr", schildert die 41-Jährige.

Gleichzeitig plaudert die frischgebackene Zweifachmutter aus, auf welchen Namen ihr Sohn hört: Spencer! Wer der Vater ihres Zweitgeborenen ist, teilt sie nicht mit der Öffentlichkeit. Auch mit wem sie das Sorgerecht für ihre Tochter innehat, ist bis heute nicht bekannt.

