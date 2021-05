Rafi Rachek (31) und Sam Dylan (30) ziehen einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Seit ihrem Pärchen-Outing im Dezember 2019 kam es zwischen dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten und dem Prince Charming-Star immer wieder zu Streitereien. Zuletzt gaben sie zu, dass sie vor allem im Lockdown mehr als einmal kurz vor der Trennung standen. In seiner Instagram-Story teilte Sam nun folgendes Statement: "Leider ist der Punkt gekommen, an dem es nicht weitergeht. Ich habe mich von Rafi getrennt." Der behauptete daraufhin im Promiflash-Interview, dass es genau andersherum gewesen sei. Und der Rosenkrieg war eröffnet...

