Mandy Moore (37) wagt eine Veränderung! In den vergangenen Jahren sah man die Schauspielerin stets mit dunkler Wallemähne über den Bildschirm flackern. Ganz anders sah die frischgebackene Mutter eines Sohnes im Jahr 2001 bei Plötzlich Prinzessin aus. Als Highschool-Zicke Lana Thomas war die Darstellerin noch mit blondem Haupthaar zu sehen. Das scheint sie nun wohl vermisst zu haben. Mandy ist jetzt wieder eine Blondine!

Mit People spricht die 37-Jährige über ihren neuen Look. "Ich habe mich nach etwas Veränderung gesehnt", erklärt die This is Us-Darstellerin ihre Verwandlung. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass die Erfolgsserie nach der sechsten Staffel eingestellt werden soll, sei der Zeitpunkt jetzt perfekt. "Mit diesem neuen Kapitel in meinem Leben fühlt es sich einfach an, als wäre es der richtige Moment gekommen, um auch mein Haar zu verändern", ist sich die Beauty sicher.

Sich immer wieder zu verwandeln und neu zu erfinden, genießt die Sängerin in vollen Zügen. "Das ist der spaßige Teil, den ich in meiner persönlichen Reise als Frau entdeckt habe", berichtet Mandy im Interview. Sich zu jeder Zeit verändern zu können, wann immer es sich richtig anfühlt, sei wahnsinnig spannend.

Getty Images Mandy Moore bei der Premiere von "Plötzlich Prinzessin", 2001

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit blonden Haaren, Mai 2021

Getty Images Mandy Moor im November 2019

