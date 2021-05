Mark Wahlberg (49) hat eine ziemliche Verwandlung hingelegt! Anstelle des gewohnten Sixpacks schiebt der Schauspieler neuerdings ein kleines Bäuchlein vor sich her. Für eine Filmrolle muss der beliebte Action-Darsteller innerhalb weniger Wochen möglichst viel Gewicht zulegen. Um das zu erreichen, nimmt der vierfache Vater täglich ganze 7.000 Kalorien in acht Mahlzeiten zu sich. Doch anstatt munter loszuschlemmen, muss sich Mark an einen strengen Plan halten.

Wie sein persönlicher Koch Lawrence Duran gegenüber USA Today verriet, führt der Weg zum Ziel auf keinen Fall über haufenweise Pizza und Pasta. Stattdessen arbeitet ein ganzes Team zusammen, um auf diese kurze Zeit das Geforderte zu schaffen. "Wir mussten sicherstellen, dass er gesundheitlich in bester Form ist", erklärte Lawrence. Für den Küchenchef sei das eine willkommene Abwechslung gewesen, denn er darf sich kreativ austoben. "Ich kann einfache Hausmannskost, die er gerne mag, zubereiten und Dinge kochen, die seine Mutter als Kind immer für ihn gemacht hat", berichtete er. Somit habe das Ganze auch für Mark etwas Positives.

Während des gesamten Projekts wird zudem regelmäßig ein Blutbild des 49-Jährigen erstellt, um sich zu versichern, dass er während seiner Zunahme gesund bleibt. Für welchen Film der Transformers-Star diese Strapazen auf sich nimmt, hat er noch nicht verraten. Womöglich handelt es sich um "Father Stu", in dem er einen Boxer spielt, der sich entscheidet, Priester zu werden.

Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg in Springfield

Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, April 2021

Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de