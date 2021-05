Die Zeiten, in denen man Schauspielerin Angelina Jolie (45) mehrmals jährlich in preisgekrönten Filmen wie "The Tourist", "Salt" oder "Maleficent" bewundern konnte, sind offenbar erst mal vorbei. Die sechsfache Mutter, die neben ihren Charakterrollen auf der Leinwand auch regelmäßig als Regisseurin und Drehbuchautorin hinter der Kamera steht, hat beruflich den Fuß vom Gas genommen. In einem Interview verriet sie jetzt ihre Beweggründe für diese Entscheidung: Sie möchte mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.

Aktuell promotet Angelina ihren neuesten Film "Those Who Whish Me Dead", in dem sie eine Feuerwehrfrau mimt, die schwer traumatisiert ist. Eine Rolle, die für sie wie eine Therapie war, wie sie kürzlich offenbarte. Im Interview mit Lorraine sprach die Ex von Brad Pitt (57) allerdings auch darüber, vorübergehend nicht mehr so viel drehen zu wollen, um daheim bei ihren Kids zu sein. "Ich habe ein paar Filme gemacht, aber ich war meistens zu Hause. Das waren sehr wichtige Jahre [...], eine gewisse Zeit habe ich wirklich gebraucht, um zu Hause zu sein", erinnerte sie sich.

Es seien die Jahre, in denen ihre Sprösslinge zu Erwachsenen werden und sie sei sehr glücklich, zu Hause ihr Bestes dazu beizutragen, fuhr sie fort. Und dass sie dieses Ziel voller Tatendrang umsetzt, stellte sie in letzter Zeit immer wieder unter Beweis – zum Beispiel indem sie mit ihren Kids gemeinsame Ausflüge unternahm.

Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox Jolie-Pitt

Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Pax, Vivienne, Shiloh

Angelina Jolie und ihre Kinder vor einem Restaurant in Malibu

