So haben die Fans Harry Styles (27) wohl nur selten gesehen. Als Schauspieler muss sich das ehemalige One Direction-Mitglied immer wieder in neue Rollen einfühlen – dazu gehört aber auch oft eine optische Veränderung. Für seinen neuen Film "My Policeman" muss sich der Musiker beispielsweise demnächst seine dunkle Haarpracht blond färben. Doch nicht nur das: Harry zeigte sich jetzt auch gänzlich ohne seine Tattoos.

In "My Policeman" spielt Harry die Rolle des homosexuellen Polizisten Tom Burgess und für einige Szenen musste der Sänger zuletzt ins Wasser hüpfen. Während für den 27-Jährigen die Aufnahmen ziemlich kalt gewesen sein dürften, heizt er seinen Fans ordentlich ein: Harry springt oberkörperfei in die Fluten und präsentiert seinen trainierten Körper – von seinen etlichen Körperbemalungen fehlt dabei jede Spur. Die Tätowierungen wurden Harry natürlich nicht entfernt, sondern lediglich für die Dreharbeiten mit Make-up überdeckt.

Normalerweise kennt man den Hottie mit zahlreichen Tattoos, die über seinem gesamten Körper verteilt sind – angeblich soll Harry rund 52 davon haben. So sitzt eigentlich ein großer mottenähnlicher Schmetterling unter seiner Brust und zwei Schwalben darüber. Außerdem zieren seine Arme diverse Schlüssel– und Schlossbemalungen, so wie ein Herz, eine Bibel und noch andere Motive.

MEGA Harry Styles im Mai 2021

MEGA Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

