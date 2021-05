Wow, Rebel Wilson (41) fühlt sich in ihrem Körper sichtlich wohl! Die australische Schauspielerin hatte das Jahr 2020 kurzerhand zu ihrem "Jahr der Gesundheit" ernannt – und in den vergangenen Monaten rund 30 Kilo abgenommen. Ihre erschlankte Linie setzt sie seither nur allzu gern in den sozialen Medien in Szene. Jetzt entzückte Rebel ihre Fans erneut – und zwar in einem besonders auffälligen Outfit!

Für ihre 9,8 Millionen Instagram-Follower schmiss sich Rebel jetzt in ein besonders modisches Outfit: Auf neuen Schnappschüssen betont die Schauspielerin gekonnt ihre schlanke Linie – und zwar in einem knallroten Jumpsuit. Zu dem körperbetonten Statement-Piece kombiniert die Pitch Perfect-Darstellerin eine weiße Bluse mit Puffärmeln und schicke rote Pumps. Luftige Locken und dezentes Make-up runden das elegante Outfit ab.

Abnehmen und trotzdem gleichzeitig naschen? Dass das auch beides geht, macht Rebel in der Bildbeschreibung deutlich. "Ich bereite mich heute mental auf die nächste Woche vor – und esse Waffeln", erklärt die Blondine ihren Tagesablauf in den sozialen Medien und bekommt dafür viel Zuspruch von ihren Supportern. Und wie gefallen euch Rebels neue Outfit-Pics? Stimmt ab!

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, australische Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Darstellerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

