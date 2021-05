Was steckt hinter ihrer glücklichen Beziehung? Schon seit Juli 2019 ist Camila Cabello (24) mit Shawn Mendes (22) zusammen. Mittlerweile sind die Musiker auch zusammengezogen – und haben sogar einen gemeinsamen Hund! Doch was ist das Geheimnis ihrer Liebe? Camila verriet jetzt, dass es in einer gesunden Beziehung auf eine Sache ganz besonders ankomme: Man muss mit sich selbst im Reinen sein!

Im Rahmen einer neuen Kampagne für die Meditationsapp Calm sprach die Sängerin jetzt über ihr Liebesglück. Sie habe bereits in der Kindheit von ihrer Mutter gelernt, dass man sich stets um das eigene Wohlbefinden kümmern müsse."Selbst in einer wirklich gesunden Beziehung kann man sich nicht darauf verlassen, dass der Partner einen glücklich macht. Glücklichsein ist immer eine innere Angelegenheit", erklärte sie. Camila zufolge können andere Menschen einen dabei zwar unterstützen, doch letztendlich sei man immer für sich selbst verantwortlich.

Dass es zwischen den Turteltauben richtig ernst ist, lassen die beiden immer wieder durchblicken: Vergangenen Dezember hatte Shawn ausgeplaudert, dass seine Liebste für seine Eltern inzwischen sogar ein festes Familienmitglied sei: "Mein Vater meint solche Dinge eigentlich nie ernst, aber er nervt mich immer und fragt: 'Wie geht es meiner Schwiegertochter?'"

