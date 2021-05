Jasi_xx3 (18) wagt den nächsten Schritt in ihrem Leben. Die TikTok-Bekanntheit unterhält ihre Community mit regelmäßigen Updates über ihr Leben und ihrem Alltag als junge Neu-Mama im Netz. Im vergangenen Sommer hatte die 18-Jährige ihr erstes Kind zur Welt gebracht: Töchterchen Eleyna. Erst Anfang des Jahres machte sie dann die Beziehung zu ihrem BFF Kevin öffentlich. Nun verriet sie ihren Fans: Jasi zieht demnächst bei ihren Eltern aus.

In einem neuen YouTube-Video verriet die Beauty nun, warum sie sich für diesen Schritt entschieden hat: "Meine Mama hat mir aus Spaß eine Wohnungsanzeige gezeigt und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte: warum nicht?" Bald brauche sie sowieso mehr Platz für ihr Baby und da die Wohnung in der Nähe ihrer Familie sei, habe sie sich sehr spontan für einen Umzug entschieden. Ursprünglich hatte sie das nämlich erst in zwei bis drei Jahren geplant.

Ihr Freund wird allerdings nicht mit ihr einziehen. "Klar, es wäre cool, wenn er mit mir einziehen würde, aber wir möchten uns da noch Zeit lassen", erklärte Jasi. Sie wäre zwar an sich bereit dafür, aber er wolle erst mal seine Ausbildung fertigmachen und alles Weitere würde das Paar dann schon sehen. Dass Jasi vorerst alleine mit ihrem Kind ist, findet der Webstar aber gar nicht mal schlecht: So könne Jasmin selbstständiger werden und ihre eigenen Erfahrungen sammeln.

Instagram / jasi_xx3 Webstar Jasi_x33

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Bekanntheit Jasi_xx3 und ihr Freund Kevin

Instagram / jasi_xx3 Jasi_x33 im April 2021

