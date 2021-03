Jasi (18) und Kevin sind ein Herz und eine Seele. Seitdem die 18-Jährige vergangenen Sommer zum ersten Mal Mutter wurde, hat sich ihr Leben um 180 Grad gewendet. Doch obwohl die Beziehung der TikTokerin zum Kindsvater zerbrach, ist sie nicht allein. Kurz vor der Geburt ihres Babys lernte sie ihren jetzigen Freund Kevin kennen, der nicht nur in sie, sondern auch in ihre Tochter Eleyna vernarrt ist. Gegenüber Promiflash verriet Jasi nun, was sie an ihrem Freund Kevin besonders toll findet.

"Ich schätze es total an Kevin, dass er immer für mich da ist und mich mit Eleyna unterstützt. Das finde ich nicht selbstverständlich", erzählt die YouTuberin im Promiflash-Interview. Aber nicht nur Jasi ist offenbar ziemlich froh, den 17-Jährigen an ihrer Seite zu haben. Kevin betonte: "Ich schätze auch an Jasi, dass sie immer für mich da ist und dass sie immer ehrlich zu mir ist." Die Influencerin offenbarte außerdem, dass sie sich bei ihrem Liebsten sehr geborgen fühle und mit ihm über alles reden könne.

Das war in ihren früheren Beziehungen anscheinend nicht der Fall. Jasi erklärte, dass sie von Kevin mehr Komplimente und Liebe bekommen würde als zuvor von dem Vater ihrer Tochter. Schon diese Kleinigkeiten würden die junge Mutter viel glücklicher machen als in ihren vorherigen Partnerschaften. Es scheint also, als hätten sich die beiden gesucht und gefunden.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit Tochter Eleyna, Oktober 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Kevin, Januar 2021

Instagram / kevyvx Jasi_xx3 und ihr Freund Kevin

