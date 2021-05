Prinz William (38) lässt sich offensichtlich nicht unterkriegen. Zugegeben – im britischen Königshaus ist gerade wieder ganz schön viel los. Nach Prinz Philips (✝99) Tod im April sorgte Prinz Harry (36) in einer neuen Doku für weitere Enthüllungen über sein Leben unter den Blaublütern. Gleichzeitig kam nun heraus, dass es bei dem Skandal-Interview seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) 1995 nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Trotzdem zeigt sich der Familienvater nun gut gelaunt bei öffentlichen Auftritten.

Am Samstag hatte William zwei Termine in Schottland. Zunächst traf er in Edinburgh in einer Rooftop Bar auf Mitglieder des nationalen Rettungsdiensts, wie Daily Mail berichtet. Mit einem Lachen im Gesicht plauderte er ausgelassen mit den Menschen. Und auch als es für ihn weiterging auf eine Rennbahn, konnte man dem Royal nicht ansehen, welcher Trubel aktuell am Hof herrscht.

Während seiner Schottlandreise machte William zuvor einen weiteren Stopp in Edinburgh. Dort plauderte er ein paar sehr persönliche Details aus: "Kurz zusammengefasst verbinde ich mit Schottland einige meiner schönsten Erinnerungen. Aber gleichzeitig auch meine traurigsten." Dort habe er 1997 die Nachricht vom Tod seiner Mutter übermittelt bekommen – und hatte vor 20 Jahren seine heutige Frau Herzogin Kate (39) kennengelernt.

Prinz William, Mai 2021

Prinz William, Mai 2021

Herzogin Kate und Prinz William

