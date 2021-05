Ist Prinzessin Dianas (✝36) Tod nun doch kein öffentliches Tabuthema mehr? Eigentlich hatten ihre Söhne Prinz William (38) und Prinz Harry (36) vor ein paar Jahren in einer Doku betont, dass sie dieses eine Mal – aber dann nie wieder – über ihre Mutter sprechen würden. Diesen Pakt hat Harry nun bereits gebrochen – er macht die Verstorbene in "The Me You Can't See" zum Thema. Und jetzt teilt auch sein Bruder plötzlich seine Erinnerungen!

Wie The Sun berichtet, war William heute in Edinburgh bei einem öffentlichen Termin – und überrascht auf einmal mit einem emotionalen Rückblick: "Kurz zusammengefasst verbinde ich mit Schottland einige meiner schönsten Erinnerungen. Aber gleichzeitig auch meine traurigsten." Er sei in Balmoral gewesen, als ihn 1997 die schreckliche Nachricht über den Tod seiner Mutter erreicht hätte. "Ich stand noch unter Schock, als ich an diesem Morgen beim Gottesdienst in der Crathie Kirk einen Zufluchtsort fand", offenbart er.

Gleichzeitig spricht er über eine sehr glückliche Erfahrung, die er dort gemacht hat – dort begann seine Liebesgeschichte mit Herzogin Kate (39). "Es war hier in Schottland – in diesem Jahr 20 Jahre her – dass ich Catherine zum ersten Mal traf. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass die Stadt, in der du deine zukünftige Frau kennengelernt hast, einen besonderen Platz in deinem Herzen einnimmt", findet er.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London 1995

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Nordengland, Dezember 2020

