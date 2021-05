So schnell werden Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) offenbar nicht vor den Traualtar treten. Die Blondine und der Tattoo-Liebhaber sind zwar erst seit ihrer Love Island-Teilnahme 2017 ein Paar, kennen sich aber schon viel länger. Ein Leben ohne Stephi kann sich Julian nicht mehr vorstellen und machte ihr einen Heiratsantrag – und der liegt schon über drei Jahre zurück. Wie sieht es mit der Hochzeitsplanung des Pärchens aus?

Mit Promiflash sprachen die Temptation Island V.I.P-Stars über ihre Zukunft und machten deutlich, dass eine Heirat gerade nicht im Fokus steht. "Julian und ich möchten uns eine Zukunft aufbauen. Wir möchten erstmal in unser Haus investieren, wir möchten da unseren Traum verwirklichen und die Hochzeit kommt irgendwann, wenn es passt", stellte die Beauty klar. Außerdem sei eine Hochzeit auch sehr kostspielig.

"Das hat irgendwie für mich ne zweitrangige Position angenommen, weil ich weiß ja, dass wir so oder so zusammen bleiben", so Stephi weiter. Ihr Liebster fügte noch hinzu, dass sich die beiden gar keinen Druck machen und nicht irgendwelchen Klischees entsprechen wollen: "Es läuft alles perfekt, warum sollten wir an der jetzigen Situation irgendwas ändern? Es geht uns gut und wir lieben uns."

Instagram / julian.evangelos Die "Love Island"-Stars Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz mit ihrem Verlobten Julian Evangelos

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

