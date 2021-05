In Pink (41) schlummert wohl ein wahrer Genussmensch! Dass die Sängerin dem Alkohol nicht abgeneigt ist, dürfte bekannt sein. Immerhin wollte sie ihren Nachwuchs, wäre er ein Junge geworden, sogar nach einem irischen Whiskey benennen. Doch die Künstlerin findet nicht nur Gefallen an Hochprozentigem – auch Weine haben es der zweifachen Mutter angetan, und zwar ein ganz besonderer. Der Wein ihrer Wahl wird aus einer deutschen Rebsorte gekeltert.

"Ich liebe deutschen Wein", gesteht die 41-Jährige im Gespräch mit dpa. Im Jahr 2019 hatte sie vor ihrem Konzert in Stuttgart einen dortigen Weinhändler besucht und ist seitdem vor allem dem Riesling verfallen. Ganze zwölf Flaschen soll sie nach der Weinprobe gekauft haben. Und das hat anscheinend nach mehr verlangt. Die "Just Give Me a Reason"-Interpretin habe sich fest vorgenommen, einmal die Weinregionen in Deutschland zu besuchen. Dort sei sie nämlich noch nie gewesen.

Ihren Hang zum deutschen Wein trägt Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, auch gerne nach außen – genauer gesagt auf ihren Klamotten. "Ich habe ein T-Shirt, auf dem steht: Wenn du keinen Riesling magst, bist du ein verdammter Idiot", erzählte die Musikerin im Interview.

Getty Images Pink im März 2014

Getty Images Pink im Januar 2018

Getty Images Pink im November 2019 in Santa Monica

