Vor über einem Jahr kehrte Prinz Harry (36) seiner Heimat Großbritannien den Rücken! Er legte seine royalen Pflichten nieder und zog zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (39) und dem gemeinsamen Sohn Archie Harrison (2) nach Kalifornien. Dort will die kleine Familie ein Leben fernab des Presserummels führen. Und Harry will sich nach dem Umzug nun wohl auch sprachlich an sein neues Zuhause anpassen.

Als britischer Thronfolger hat Harry sein Leben lang britisches Englisch gesprochen. Doch es sieht so aus, als bevorzuge er nun das US-amerikanische Vokabular. Das wurde deutlich, als er im Dax Shepards (46) Podcast "Armchair Expert" von einem Unfall auf der Autobahn erzählte, den er gesehen hatte. "Ist dir aufgefallen, dass ich nicht 'motorway' gesagt habe. Ich werde wirklich zu einem Amerikaner", witzelte der 36-Jährige. Stattdessen hat er nämlich das amerikanische Wort "highway" verwendet.

Erst vor Kurzem schwärmte Harry, dass sein Sohn mittlerweile seine ersten Worte spricht. Und da der Zweijährige schon seit über einem Jahr in den USA lebt, gehen Experten davon aus, dass Archie sich vermutlich einen komplett US-amerikanischen Akzent und Wortgebrauch aneignen wird. Dazu haben sich bisher aber weder Meghan noch ihr Mann geäußert.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry bei einem Event in Amsterdam, September 2019

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und Archie Harrison, November 2019

