Am Sonntag werden in Los Angeles wieder die Billboard Music Awards verliehen! Der Veranstalter verspricht den Zuschauern ein hohes Staraufgebot: Unter anderem werden die Rockröhre Pink (41), der Megastar The Weeknd (31) und die Soul-Königin Alicia Keys (40) den Abend mit ihren Auftritten bereichern. Die Veranstaltung wurde in den letzten drei Jahren von Kelly Clarkson (39) moderiert – aber jetzt ist jemand anders an der Reihe: Der Musiker Nick Jonas (28) ist in diesem Jahr der Gastgeber!

Die Fans des "What A Man Gotta Do"-Interpreten können sich gleich doppelt freuen: Nick wird die Show nicht nur moderieren, sondern mit seiner Band Jonas Brothers auch live performen. Der Auftritt der Brüder soll die Veranstaltung im Microsoft Theater abschließen, wie Billboard jetzt auf seiner Webseite verkündet. Es ist das erste Mal, dass Nick durch die Show führen wird – er tritt damit in die Fußstapfen berühmter Vorgänger wie Phil Collins (70), LL Cool J (53) und Ludacris (43).

Der Chartstürmer The Weeknd ist in diesem Jahr mit 16 Nominierungen der absolute Spitzenreiter und wird sogar live auf der Bühne stehen. Ebenso wie die Sängerin Pink, die, wie im Vorfeld bekannt gegeben wurde, den "Icon Award" entgegennehmen wird. Mit Spannung erwartet wird außerdem der Auftritt der K-Pop-Band BTS. Die Musiker aus Südkorea werden erstmals ihre neue Single "Butter" präsentieren.

Getty Images Pink bei einem Auftritt in Melbourne im Juli 2018

Getty Images The Weeknd auf der Met Gala in NYC im Mai 2017

Getty Images BTS in New York, 2020

