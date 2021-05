Die Anzeichen verdichten sich, dass Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) tatsächlich wieder ein Paar sind. Nachdem die Sängerin und Alex Rodriguez (45) Mitte April ihre Verlobung gelöst hatten, wurde sie immer wieder zusammen mit ihrem Ex Ben gesichtet. Die beiden waren zwischen 2002 und 2004 liiert und scheinen nun ihre alte Liebe wieder auflodern zu lassen. Zumindest deuten das die zahlreichen Wochenendtrips an, die die zwei bereits unternommen haben – so wie dieser offensichtliche Liebesurlaub in Miami.

Paparazzi lichteten J.Lo und Ben jetzt in einer Mietsvilla in der Stadt im US-Bundesstaat Florida ab – allerdings erwischten sie die "Let's Get Loud"-Interpretin und den Schauspieler nie zusammen, sondern immer nur einzeln. Aber auf einer Aufnahme ist die Chartstürmerin im Türrahmen zu erkennen, während der "Argo"-Darsteller den Balkon für eine seiner Rauchpausen betritt. Wie die Bildagentur Mega berichtet, die die Schnappschüsse veröffentlichte, sollen die zwei Hollywoodstars das Haus tagsüber nie verlassen und die meiste Zeit im oberen Schlafzimmer und auf dem Balkon verbracht haben.

Dass die beiden es wirklich ernst zu meinen scheinen, plauderte vor ein paar Tagen bereits ein Insider gegenüber Us Weekly aus. "Sie gehen es langsam an, aber die Dinge bewegen sich in eine romantische Richtung", betonte die Quelle, die fest mit einem Liebes-Comeback von Jennifer und Ben rechnet.

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez in Miami im Mai 2021

Anzeige

MEGA Ben Affleck in Miami im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

Anzeige

Glaubt ihr, dass Jennifer und Ben es bald offiziell machen, dass sie wieder ein Paar sind? Ja, das dauert nicht mehr lange. Nein, sie sind bestimmt kein Paar. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de