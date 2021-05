Wie sagt man so schön? Alte Liebe rostet nicht! Nachdem Jennifer Lopez (51) ihre Verlobung mit Alex Rodriguez (45) gelöst hat und auch Ben Affleck (48) seit ein paar Monaten wieder Single ist, werden die zwei auffällig oft zusammen gesehen. Die Sängerin und der Schauspieler waren Anfang der 2000er mal ein Paar und sogar miteinander verlobt. Offenbar haben sie diese alten Gefühle nun wiederentdeckt – denn J.Lo und Ben sollen über das Wochenende zusammen verreist sein!

Wie TMZ berichtet, sollen die einstigen Turteltauben einen Trip nach Montana unternommen haben, wo sie zusammen im Big Sky Resort residierten. Zudem liegen Daily Mail Schnappschüsse vor, die sie gemeinsam in einem Auto sitzend und am Flughafen zeigen. Ob sich die beiden tatsächlich wieder näherkommen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt – denn sowohl Jennifer als auch Ben hüllen sich diesbezüglich in Schweigen.

Alex soll gar nicht begeistert davon sein, dass seine Ex so kurz nach der Trennung die Nähe zu einem anderen Mann sucht. "A-Rod ist geschockt, dass J.Lo einfach mit ihrer Beziehung abschließt. Er hat wirklich gedacht, sie könnten an ihrer Beziehung noch arbeiten und wieder zusammenfinden", erklärt ein Insider gegenüber E! News.

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

ActionPress Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Alex Rodriguez beim WSJ-Festival in NYC im Mai 2018

