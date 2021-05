Den Namen Katie Price (43) wird es wohl bald nicht mehr in der Öffentlichkeit zu hören und zu lesen geben! Das einstige Boxenluder hat in Carl Woods den Mann fürs Leben gefunden. Vor Kurzem hielt er um die Hand der Britin an und sie sagte Ja – bereits zum achten Mal. Von ihren vorherigen sieben Verlobten schafften es drei auch wirklich mit Katie zum Jawort – mit Carl soll nun aber alles anders werden: Zum ersten Mal möchte sie den Nachnamen ihres Mannes annehmen!

"Ich werde meinen Namen offiziell ändern und als Katie Woods bekannt sein", teilte die fünffache Mutter gegenüber Notebook Magazine mit. "Ich bin stolz darauf. Es wird ein neues Ich sein und eine neue Ära", erklärte Katie ihre Entscheidung. Sie sei überzeugt, dass sie mit Carl für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben werde. "Ich bin nicht nur bis über beide Ohren verliebt, auch meine Kinder und meine Familie sind einverstanden. Es ist keine überstürzte Entscheidung", betonte das Model.

Ob Carl Einfluss auf diese Entscheidung hatte? Gegenüber dem britischen Magazin OK! hatte Katie schon kürzlich angekündigt, nach der Hochzeit seinen Nachnamen tragen zu wollen. Der 31-Jährige entgegnete daraufhin: "Ich würde nicht heiraten, wenn du nicht deinen Namen ändern würdest."

