Lara aus Schleswig-Holstein führt ein Leben, um das sie viele beneiden dürften. Die 26-Jährige leitet seit fünf Jahren einen Reiterhof mit über 60 Pferden. Diese ländliche Idylle würde sie in Zukunft gerne mit einer Frau an ihrer Seite genießen. Deshalb ist sie nun als Kandidatin bei Bauer sucht Frau dabei. Dass ihre sexuelle Orientierung in der Vergangenheit nicht überall akzeptiert wurde, spricht Lara jetzt ganz offen an.

Ein Jahr ist es her, dass die begeisterte Reiterin zuletzt in einer Beziehung war. Für ihre damalige Partnerin entschied sie sich sogar zum Coming-out. Als die beiden einmal in Hamburg Händchen haltend unterwegs waren, passierte es. Lara und ihre Begleitung wurden mit fiesen Sprüchen attackiert: "Da hieß es dann: 'Dieses Land hat auch schöne Männer’, oder: 'Man sieht dir gar nicht an, dass Du eine Lesbe bist"“, erinnert sie sich heute im Interview mit Bild zurück.

Lara ist nicht die erste lesbische Bäuerin, die im TV die ganz große Liebe sucht. Bereits 2013 brachte Inka Bause der Jungbäuerin Lena einen ganzen Korb voller Zuschriften potenzieller weiblicher Verehrerinnen. Das Herz der Ostfriesin vermochte jedoch nur die Schweizerin Janine zu erobern, mit der Lena laut RTL.de ein Jahr lang liiert war.

TVNOW Lara, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2021

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

