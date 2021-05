Auf so ein Bild haben die Fans von Jennifer Love Hewitt (42) gewartet. Erst vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin ihre Fans mit diesen süßen News überrascht: Die Beauty und ihr Mann Brian Hallisay (42) erwarten Nachwuchs. Für die beiden ist es bereits Baby Nummer drei – ihre Tochter Autumn und ihr Sohn Atticus dürfen sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Nun zeigte Jennifer endlich ihren Babybauch.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die "Ghost Whisperer"-Darstellerin ein Bild von sich, bei dem vor allem eine Sache besonders ins Auge stach: In einem orange-weiß-karierten Bikini setzte Jennifer ihre schon ziemlich große Schwangerschaftswölbung gut in Szene. Dabei machte es sich die werdende Mutter auf einem Liegestuhl am Pool bequem und genoss die Sonne. In welcher Schwangerschaftswoche sie ist, verriet sie aber bisher noch nicht.

Die US-Amerikanerin und ihr Partner hatten sich zwar ein weiteres Kind gewünscht, zu diesem Zeitpunkt hatten sie es allerdings nicht geplant. "Ein drittes Kind stand nie außer Frage, aber wir hätten nicht gedacht, dass es in diesem sowieso schon verrückten Jahr passiert", meinte Jennifer gegenüber People.

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt im Mai 2021

Getty Images Schauspielerin Jennifer Love Hewitt

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und ihr Ehemann Brian Hallisay

