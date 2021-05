Bei Bauer Jörn und seiner Oliwia könnte es aktuell nicht besser laufen! Der Namibier und die gebürtige Polin hatten sich 2018 im Rahmen der beliebten TV-Show Bauer sucht Frau kennen und schnell lieben gelernt. Auf die Kuppelshow folgten Hochzeit und Babynews – und noch in diesem Monat soll ihr Sohn zur Welt kommen. Wie geht es den werdenden Eltern so kurz vor der Geburt ihres Kindes? Jetzt gaben Jörn und Oliwia ein ehrliches Schwangerschafts-Update!

"Ich bin überglücklich, dass ich schwanger bin – und dass ich bald ein Kind bekomme", schwärmte Oliwia jetzt in der TV-Show "Bauer sucht Frau – die neuen Bauern". Die Schwangerschaft sei bislang "ganz ok" verlaufen. "Zum Glück hatte ich keine Übelkeit", erklärte die hübsche Blondine. Doch ganz so einfach gestaltet sich der Alltag derzeit offenbar doch nicht: Immerhin sei Oliwia bereits im achten Monat und mittlerweile physisch etwas eingeschränkt.

Der stolze Papa in spe kann sein Glück ebenfalls kaum fassen – er freute sich: "Ich habe auf jeden Fall durch 'Bauer sucht Frau' mein Glück gefunden." Aktuell könne er es kaum mehr abwarten, seinen Sohn endlich im Arm zu halten – und zu sehen, wessen Gene er geerbt hat. "Ich bin schon gespannt, ob er dann eher nach mir oder nach Oliwia kommt", erzählte er.

Anzeige

MG RTL D / Christian Stiebahl Oliwia und Bauer Jörn, "Bauer sucht Frau"-Stars 2018

Anzeige

TVNOW Oliwia, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Die "Bauer sucht Frau"-Stars Oliwia und Jörn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de