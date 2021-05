Endlich zeigt sich Neu-Mama Rebecca Mir (29) wieder in voller Gänze! Die beliebte TV-Moderatorin und ihr Mann Massimo Sinató (40) hatten ihre Fans Mitte April mit einer besonders erfreulichen Nachricht überrascht: Ihr erstes Baby hatte das Licht der Welt erblickt. Seither postet die Beauty zwar regelmäßig Throwback-Pics aus der Schwangerschaft auf Social Media – doch ihren After-Baby-Body zeigte sie bislang nicht. Jetzt teilte Rebecca zum ersten Mal nach der Geburt ein Foto ihres kompletten Körpers im Netz!

Auf Instagram teilte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin zwei Schnappschüsse, auf denen sie auf einer blühenden Blumenwiese steht. Dabei trägt die Neu-Mama ein besonders lässiges Outfit – inklusive taillierter High-Waist-Hose."Wir haben heute einen Spaziergang gemacht und dabei dieses tolle Feld entdeckt", erklärte die Moderatorin die Geschichte hinter den Aufnahmen. Zudem setzte sie den Hashtag #happy – zu deutsch: Glücklich.

Und was sagen Rebeccas Fans zu ihren neuen Fotos? In der Kommentarspalte überschütteten die Supporter ihr Idol mit zahlreichen Komplimenten und Herz-Emojis. "Wow, was für ein schönes Bild. Kaum zu glauben, dass du vor Kurzem Mama geworden bist", kommentierte beispielsweise eine Nutzerin. Und wie gefallen euch Rebeccas Schnappschüsse? Stimmt ab!

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und ihr Sohn, Mai 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, TV-Moderatorin

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató 2021

