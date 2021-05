Ganz klar: Für Denise Hahn hat sich die Teilnahme an Die Höhle der Löwen gelohnt! In der gestrigen Sendung stellte die 27-Jährige ihren Summersaver vor – ein Anti-Wundreib-Stick, der Hautirritationen und Wundreibungen wie bei nackten Oberschenkelinnenseiten verhindern soll. Löwe Ralf Dümmel (54) war von Denises klugem Gadget so begeistert, dass er zugesagt hat, in ihr Unternehmen zu investieren. Welcher Schritt kommt nun als Nächstes für die Summersaver-Gründerin?

Im Promiflash-Interview im Anschluss an die Dreharbeiten plaudert Denise aus: "Wir möchten ein starkes, flächendeckendes Vertriebsnetzwerk aufbauen und dabei eine Multi-Channel-Strategie fahren. Summersaver soll sowohl online und offline an so vielen Verkaufsstellen wie möglich erhältlich sein." Weiter beteuert die Hannoveranerin: "Wir werden uns direkt an die Arbeit machen – auch das Thema Internationalisierung ist für uns mittelfristig sehr spannend. Es gibt noch so viele interessante Themen für uns, auf die wir uns sehr freuen."

Außerdem verrät Denise stolz: "Pünktlich zur Ausstrahlung haben wir unseren zweiten Stick – den Summersaver Sport – gelaunched, mit dem wir nun auch unangenehmen Wundreibungen beim Sport den Kampf ansagen!" Hättet ihr anstelle der Löwen auch in Summersaver investiert? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Frank W. Hempel Denise Hahn bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / summersaver Denise Hahn von Summersaver

TVNOW / Frank W. Hempel Denise Hahn bei "Die Höhle der Löwen"

