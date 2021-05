Schickt England bald Katie Price (43) beim Eurovision Song Contest ins Rennen? Am vergangenen Samstag fand in der niederländischen Stadt Rotterdam erneut der beliebte europäische Musikwettbewerb statt. Für Deutschland ging der Sänger Jendrik Sigwart (26) an den Start, für den es am Ende nur für die vorletzte Platzierung reichte. ESC-Letzter wurde England. Das will Katie Price nicht hinnehmen und bot sich jetzt an, 2022 für England beim Musikwettbewerb anzutreten.

Als beim Eurovision Song Contest null Punkte an England für James Newman (35) gingen, hörten Fans von Katie nur einen lauten Seufzer in ihrer Instagram-Story. Auch ihr Verlobter Carl Woods, der neben ihr lag, konnte die Niederlage nicht fassen. "Ich denke, sie sollten mich zur Eurovision schicken – in einem schwarzen Catsuit. Ich würde es krachen lassen", zeigte sich die Mutter anschließend selbstsicher.

Tatsächlich brachte Katie in der Vergangenheit schon einige Auftritte als Sängerin hinter sich. Im Jahr 2005 hatte sich die heute 43-Jährige sogar wirklich mit einem musikalischen Beitrag beworben, um beim Eurovision Song Contest singen zu dürfen. Sie performte den Song "Not Just Anybody" in einem pinkfarbenen Catsuit – doch für einen Auftritt beim ESC hatte es damals nicht gereicht.

Getty Images Jendrik beim Finale des Eurovision Song Contest 2021

Getty Images James Newman beim Eurovision Song Contest 2021

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Persönlichkeit

