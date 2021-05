Sie plaudert eine spezielle Vorliebe ihrer Tochter aus! Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) geben immer mal wieder Details aus ihrem Familienleben mit ihren drei Kindern Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) preis. Dabei verraten sie öfters auch mal Geheimnisse, die Royal-Fans so vielleicht noch nicht wussten – so wie jetzt: Kate lässt ganz nebenbei fallen, was ihre sechsjährige Tochter am liebsten snackt!

Wie The Sun berichtet, besuchte die 39-Jährige eine Grundschule in Enfield und unterhielt sich da mit ein paar Schülern über frisch gemachte Salate. Während dieser Unterhaltung ließ die dreifache Mutter auch eine niedliche Essensgewohnheit ihres Töchterchens fallen. "Die Herzogin von Cambridge verriet heute, dass ihre Tochter Charlotte Oliven liebt und dass sie sowohl sie als auch Prinz George ermutigt, mit ihr zu kochen", erzählte Adelsexpertin Rebecca English dem Onlineportal.

Bereits in einem früheren Gespräch mit BBC Breakfast, hatte die Gattin von William ausgeplaudert, dass ihre kleine Rasselbande ziemlich gern isst. "Meine Kinder haben bodenlose Mägen. Ich fühle mich ständig wie eine Fütterungsmaschine", hatte sie über ihren Alltag als Dreifach-Mutter gescherzt.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images Herzogin Kate mit ihren Kids

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Dezember 2020

