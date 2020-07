Sie gibt einen Einblick in ihren Familienalltag! Herzogin Kate (38) hat allerhand zu tun – denn: Neben ihren royalen Pflichten liegt ihr besonders die Erziehung ihrer drei Kinder Prinz George (6), Prinz Louis (2) und Prinzessin Charlotte (5) am Herzen. Dabei lässt sie sich auch gerne einmal einen ausgefallenen Zeitvertreib einfallen, um ihrem Nachwuchs spielerisch die Welt näherzubringen. Doch auch beim gemeinsamen Essen halten die drei Kids ihre Mutter Kate ordentlich auf Trab!

Gegenüber BBC Breakfast verriet die Dreifach-Mama jetzt, dass ihre kleine Rasselbande ordentlich Appetit an den Tag lege. "Meine Kinder haben bodenlose Mägen", erklärte die Frau von Prinz William (38). Kein Wunder also, dass Kate in der Küche ordentlich zu tun hat. "Ich fühle mich ständig wie eine Fütterungsmaschine", scherzte die 38-Jährige über ihren Alltag als Mutter.

Was essen die kleinen Royals eigentlich am liebsten? George, Louis und Charlotte hätten unter anderem eine Vorliebe für Pasta und Pizza, so Hello!. Dabei greifen die Kleinen auch gerne einmal selbst zum Kochlöffel. "Ich habe schon Pizzateig mit George und Charlotte gemacht. Sie lieben es, weil sie ihre Hände dabei schmutzig machen können", berichtete Kate bereits.

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige

ActionPress Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juli 2020

Hättet ihr damit gerechnet, dass Kate von George, Louis und Charlotte Kate so auf Trab gehalten wird? Ja, das habe ich mir schon gedacht! Nein, das überrascht mich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de