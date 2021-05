Wie geht es für Jakob Kolb und sein Unternehmen weiter? In der zehnten Folge von Die Höhle der Löwen stellte der Gründer seine Geschäftsidee The Makery vor. Dabei handelt es sich um eine digitale Plattform, die handwerkliche und kreative Workshops anbietet. Georg Kofler (64) konnte er mit seinem Pitch überzeugen. Doch nach den Dreharbeiten platzte der Deal. Im Promiflash-Interview verriet Jakob nun noch einmal, warum er an den Erfolg von The Makery glaubt.

In der heutigen Zeit würden die Menschen ohnehin viel Zeit am Handy oder PC verbringen. "Hierdurch entsteht ein wachsender Bedarf an bewusst analogen und auch zwischenmenschlichen Erlebnissen, in denen man etwas mit seinen Händen schafft und etwas zusammen erlebt", betonte der 34-Jährige gegenüber Promiflash. Vor allem im Lockdown ist die Nachfrage nach solchen Weiterbildungen enorm groß, weil die Menschen sich nach Aktivitäten sehnen.

"Gleichzeitig beobachten wir, dass mit fortschreitender Digitalisierung handwerkliche Fertigkeiten verloren gehen, und eine breite Masse der Gesellschaft wird sich dieses schleichenden Verlusts bewusst", erklärte er weiter. Außerdem würden bei den Workshops auch Themen wie Nachhaltigkeit behandelt, die heutzutage immer mehr im Vordergrund stehen.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investoren der sechsten Staffel

Getty Images Georg Kofler, 2020

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Jasper Kolb von The Makery bei "Die Höhle der Löwen"

