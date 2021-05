Pia Riegel (25) hat noch immer mit den Folgen ihrer Infektion zu kämpfen! Bereits im März des vergangenen Jahres versetzte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2018 ihre Fans in große Sorge: Die Schönheit hat sich mit dem Coronavirus angesteckt und umgehend in Quarantäne begeben. Mittlerweile ist die Blondine wieder kerngesund – bemerkt aber noch immer Veränderungen durch das Virus: Pia bekam heftigen Haarausfall!

Neben einer deutlich geringeren Konzentrationsstärke und teils brutalen Atembeschwerden muss sich Pia nach ihrer Erkrankung noch mit einer weiteren Folge herumschlagen. "Haarausfall – also der war wirklich heftig letztes Jahr", verriet das Model gegenüber Promiflash. Ihrem Umfeld dürfte die lästige Auswirkung jedoch nicht aufgefallen sein. "Ich hab zum Glück eine gute Matte da oben drauf, also ich merke es jetzt nicht so krass, aber man merkt es", stellte die 24-Jährige klar.

Starker Haarausfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus? "Ich hab das jetzt schon von mehreren gehört", berichtete Pia. Anfangs habe sie noch gedacht, dass es völlig normal sei, wenn man während des Wechsels zwischen den Winter- und Sommermonaten ein paar Haare fallen lässt. "Aber es war einfach so unfassbar viel", erinnerte sich die Münchnerin zurück. Es ging sogar so weit, dass sie Tabletten kaufte, die den Ausfall stoppen und das Haarwachstum wieder ankurbeln sollten. Inzwischen hat Pia den Haarausfall aber wieder in den Griff bekommen.

Anzeige

Instagram / piariegel Pia Riegel, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige

Instagram / piariegel Pia Riegel, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / piariegel Pia Riegel, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de