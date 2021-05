Sie machen ihren Fans weiter Hoffnung: Seit ihrem Liebes-Aus im März meinten die Anhänger von Daniela Büchner (43) und ihrem verflossenen Ennesto Monté (46) immer wieder Hinweise auf ein Liebes-Comeback zu sehen. Die beiden schienen den Kontakt immer aufrechterhalten zu haben. Heute sorgte Danni mit einem ominösen Throwback-Pic für neuen Trubel: Offenbar plant das ehemalige Traumpaar, sich bald wiederzusehen. Jetzt antwortete Ennesto!

Der Schlagersänger griff in seiner Instagram-Story das Bild auf, das Danni und ihn in glücklichen Zeiten turtelnd am Strand zeigt. In ihrem Text zu dem Foto hatte die 43-Jährige ein gemeinsames Treffen angedeutet. Das bestätigte Ennesto jetzt anscheinend: "Ich freue mich, dich wiederzusehen!" In welchem Rahmen das Aufeinandertreffen stattfinden wird und ob sie ihre Fans daran teilhaben lassen werden, blieb jedoch weiterhin offen.

In ihrem Posting hatte Danni ihrem Ex außerdem augenzwinkernd Prügel angedroht – das konterte der Musiker nun humorvoll: "Kein Problem, bin es gewohnt, von Mädels geschlagen zu werden... Denk nur ans Promiboxen letztes Jahr!" Das war vermutlich als nachträgliche Spitze gegen seinen damaligen Gegner Domenico De Cicco (38) zu werten.

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner am Strand

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

ProSieben/Willi Weber Domenico De Cicco und Ennesto Monté beim Promiboxen 2020

