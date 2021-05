Es dauert nicht mehr lange! Die spanische Serie Haus des Geldes wurde 2017 in Windeseile zum absoluten Netflix-Hit. Nicht nur in Spanien, sondern weltweit fieberten viele Fans mit dem Professor und seinem Team bei deren Überfällen mit. Die letzte Staffel endete mit einem großen Cliffhänger – und so war es keine große Überraschung, dass es noch eine weitere fünfte Staffel der Serie geben wird. Nun wurde der Termin für den Start des großen Finales bekannt gegeben – oder besser gesagt, die Termine: Die letzte Staffel wird nämlich in zwei Teilen veröffentlicht!

Im ersten Teaser von "Haus des Geldes" wurde das Geheimnis jetzt gelüftet. Nach einigen Sekunden voller Action-Szenen verriet Netflix die Startzeiten: Die ersten fünf Folgen der letzten Staffel sollen ab dem 3. September bei dem Streamingdienst zu sehen sein, die letzten fünf schließlich ab dem 3. Dezember. Ein bisschen müssen sich Fans also noch gedulden, das Ende der Wartezeit ist jedoch nun in Sicht.

Damit umfasst das Finale der Serie zehn Folgen. Wie Filmstarts berichtete, gab der Serien-Schöpfer Álex Pina bereits ein offizielles Statement zu den beiden Teilen ab. Demnach soll die erste Hälfte weiterhin besondere Spannung aufbauen und schon dort das "Gefühl eines Serienfinales erzeugen". Die letzten Episoden sollen hingegen die emotionalen Situationen der einzelnen Figuren besonders darstellen.

Getty Images "Haus des Geldes"-Cast, Juli 2019

Netflix/Tamara Arranz Ramos Eine Szene aus der vierten Staffel von "Haus des Geldes"

Getty Images Der Cast von "Haus des Geldes" im Juli 2019 in Madrid

